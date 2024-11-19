Перевозили золото в Турцию: членов преступной группы осудили в Астане

Руководителей и членов транснациональной организованной группы осудили в Астане - группа занималась перевозкой золота из Казахстана в Турцию, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении подсудимых Ж., Р., Б., А. по факту создания, руководства и участия транснациональной организованной группы.

Также - по факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, в отношении которых установлено ограничение перемещения, сопряженное с недекларированием, в особо крупном размере, по предварительному сговору в составе организованной группы.

Согласно материалам дела, в 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали и руководили транснациональной организованной группой, занимавшейся незаконным оборотом и перемещением золота из Казахстана в Турцию.

В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б.

Также в нее входили и турецкие граждане, например, руководители группы использовали гражданина Турции А. в качестве курьера.

Выяснилось, что подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля.

По информации суда, в период с 2017 по 2021 год в рамках 19 эпизодов из Казахстана в Турцию незаконно перевезено свыше 190кг. золота, стоимостью около 5 млрд. тенге.

Приговором суда:

️ Ж. и Р. признаны виновными по ч.1 ст.264, п.2 ч.3 ст.234 УК, и им назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет;

Б. признан виновным по ч.2 ст.264 и п.2 ч.3 ст.234 УК, и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

А. признан виновным по п.1, 4, 5 ч.2 ст.234 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отметим, что это не первый случай контрабанды золота и ювелирных изделий между Казахстаном и Турцией.

В аэропорту Астаны сотрудниками столичного департамента АФМ в воздушной гавани был задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг. Таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий превысила 560 млн тенге.

В декабре 2022 года по данному делу был вынесен приговор - подсудимому было назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.

А в апреле того же года стало известно, что в Астану из Стамбула пытались незаконно ввезти золото более чем на миллиард тенге. Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг.

В 2023 году золотые слитки нашли у пассажира авиарейса Шымкент-Стамбул. Общий вес составил около 1,5 кг, а предварительная стоимость - более 41 млн тенге.

Взятку за беспрепятственное пересечение границы в аэропорту столицы при ввозе контрабандных ювелирных изделий из Турции пыталась дать женщина около года назад.