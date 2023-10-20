Взятку за провоз контрабанды на 57 млн тенге пыталась дать женщина в аэропорту Астаны

Взятку за беспрепятственное пересечение границы в аэропорту столицы при ввозе контрабандных ювелирных изделий из Турции пыталась дать женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как выяснили сотрудники департамента АФМ по Астане, стоимость брендовых ювелирных изделий составила 57 млн тенге.

Кроме того, за беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тыс. тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, год назад в аэропорту Астаны произошла похожая история - сотрудниками столичного департамента АФМ в воздушной гавани был задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг.

Таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий превысила 560 млн тенге.

В декабре прошлого года по данному делу был вынесен приговор - подсудимому было назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.

А в апреле прошлого года стало известно, что в Астану из Стамбула пытались незаконно ввезти золото более чем на миллиард тенге. Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг.