Золото на миллиард тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан (фото)

Изъятое золото. Фото: ПС КНБ РК

Пограничники пресекли крупную контрабанду золота в аэропорту Нур-Султана сегодня, 4 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

При проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением "Стамбул-Нур-Султан" был задержан гражданин Казахстана за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий.

Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг, отметили в ведомстве.

Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге.

Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (экономическая контрабанда в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Задержанный и золотые изделия будут переданы в столичный Департамент экономических расследований АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.

Изъятое золото. Фото: ПС КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963437-zoloto-na-milliard-tenge-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan-foto/