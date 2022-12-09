Контрабанда золота на 500 млн тенге из Стамбула: виновному вынесли приговор

Изъятые украшения. Кадр из видео: АФМ РК

Завершено рассмотрение уголовного дела по факту экономической контрабанды - гражданин С. пытался ввезти в Казахстан золото из Турции на сумму свыше 500 млн тенге, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Мужчина был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом "Стамбул-Астана" золотых украшений.

Выяснилось, что общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге - такую оценку дали эксперты.

Дело было направлено в суд, где в нем поставили точку. Гражданину С. назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.

О самой попытке провоза сотрудники АФМ сообщили еще в октябре. Уточнялось, что мужчина собирался ввезти в страну 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000880-kontrabanda-zolota-na-500-mln-tenge-iz-stambula-vinovnomu-vynesli-prigovor/