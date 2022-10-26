Ювелирные изделия на 500 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Турции

Изъятый товар. Кадр из видео: АФМ РК

Контрабанду ювелирных изделий пресекли сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в аэропорту Астаны, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Сотрудниками столичного департамента АФМ в международном аэропорту Астаны задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг.

Как отметили в ведомстве, данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

По информации АФМ, общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий превысила 560 млн тенге.

Уголовное дело по факту экономической контрабанды уже направлено в суд, отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994306-yuvelirnye-izdeliya-na-polmilliarda-tenge-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan-iz-turtsii/