Ограбивший жителя Актау мужчина задержан в Москве
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В Москве по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал МВД.
"В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж. В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау", - отмечается в сообщении ведомства.
Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
На днях мы писали, что подозреваемого в разбое казахстанца экстрадировали из России. По данным следствия, преступление было совершено в Павлодаре в 2023 году. Подозреваемый с целью завладения чужим имуществом вступил в преступный сговор со своим знакомым. Они завели ранее им знакомого потерпевшего в темное место и, избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тысяч тенге.
Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.
Также ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.
До этого сообщалось, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.
Экстрадиция, согласно информации в Большом юридическом словаре, - это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189273-ograbivshiy-zhitelya-aktau-muzhchina-zaderzhan-v-moskve/