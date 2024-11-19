Ограбивший жителя Актау мужчина задержан в Москве

В Москве по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал МВД.

"В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж. В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау", - отмечается в сообщении ведомства.

Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

На днях мы писали, что подозреваемого в разбое казахстанца экстрадировали из России. По данным следствия, преступление было совершено в Павлодаре в 2023 году. Подозреваемый с целью завладения чужим имуществом вступил в преступный сговор со своим знакомым. Они завели ранее им знакомого потерпевшего в темное место и, избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тысяч тенге.

Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.

Также ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

До этого сообщалось, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.

Экстрадиция, согласно информации в Большом юридическом словаре, - это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.