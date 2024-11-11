Завели в темное место и избили: подозреваемого в разбое казахстанца экстрадировали из России

Из России в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в разбое. Его водворили в СИЗО, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РК, преступление было совершено в Павлодаре в 2023 году.

По версии следствия, подозреваемый с целью завладения чужим имуществом вступил в преступный сговор со своим знакомым.

"Для реализации задуманного подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в темное место и, избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

В результате здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Одного из фигурантов дела приговорили к 5 годам лишения свободы. Второй успел скрыться, его задержали лишь в апреле этого года в Тюмени.

"По запросу Генеральной прокуратуры РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор", – заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.

А до этого мы писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.

Добавим, в Большом юридическом словаре указано, что экстрадиция – это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.