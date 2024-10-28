Двух человек задержали с листовками с рекламой наркотиков в Алматы
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В Алматы задержаны лица за размещение листовок с рекламой наркотиков - возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
В ходе совместной работы с сотрудниками полиции мегаполиса пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата", сообщили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что задержанные при себе имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.
Начато расследование по статье 299-1 УК РК - проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Согласно положениям статьи 299-1 УК РК пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179422-dvuh-chelovek-zaderzhali-s-listovkami-s-reklamoy-narkotikov-v-almaty/