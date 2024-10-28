Двух человек задержали с листовками с рекламой наркотиков в Алматы

В Алматы задержаны лица за размещение листовок с рекламой наркотиков - возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

В ходе совместной работы с сотрудниками полиции мегаполиса пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата", сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что задержанные при себе имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.

Начато расследование по статье 299-1 УК РК - проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Согласно положениям статьи 299-1 УК РК пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.