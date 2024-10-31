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QR-код ресурса по продаже наркотиков оказался на афише концерта известной группы в Алматы

Опубликовано:

Задержанный мужчина
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

Афишу концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков расклеивали на территории Алматы - задержаны трое, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка сообщили о задержании так называемых "трафаретчиков" в Медеуском районе южной столицы. Они клеили афишу на одном из остановочных комплексов по проспекту Абая.

"На первый взгляд, вроде, безобидное ремесло. Однако загвоздка таилась в QR-коде афиши. Пройдя по нему, человек попадает на ресурс по продаже наркотиков. В числе задержанных - супружеская пара. Молодые признались, что повелись на предложение "работы" в погоне за "легкими" деньгами", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков.

В настоящий момент троих задержанных взяли под стражу.

По информации полицейских, с начала года уничтожены путем закрашивания порядка 10 тыс. граффити, рекламирующих продажу наркотических средств. Выявлено и заблокировано 415 интернет-ресурсов, занимающихся распространением и рекламой наркотиков.

Согласно статье 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181089-qr-kod-resursa-po-prodazhe-narkotikov-okazalsya-na-afishe-koncerta-izvestnoy-gruppy-v-almaty/

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