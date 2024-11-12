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"Орудовали в ночное время": подозреваемых в рекламе наркотиков задержали в Алматы

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В Алматы полицией задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в пропаганде и рекламе наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы молодые люди орудовали в ночное время суток. Для своих "художеств" они использовали масштабные площадки, например, бетонные стены в переходах.

"Так называемые "трафаретчики" задержаны и взяты под стражу. По факту пропаганды и рекламы наркотиков расследуется уголовное дело. Одному из подозреваемых 18 лет, другому - 22 года. Оба приезжие, постоянной работы в Алматы не имеют. По словам задержанных, "легкий заработок" они нашли в интернете", - говорится в сообщении.

Как заверил начальник управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Данияр Мендебаев, их "работодатели" непременно будут установлены и привлечены к ответственности.

По данным МВД, с начала года полицейскими задержано 37 "наркохудожников", а также заблокированы более 450 интернет-ресурсов, пропагандировавших продажу наркотиков.

Ранее в Алматы были задержаны лица за размещение листовок с рекламой наркотиков - возбуждено уголовное дело. Задержанные при себе имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.

Мы также писали, что афишу концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков расклеивали на территории Алматы - задержаны трое.

В сентябре сообщалось, что более пяти тысяч граффити с рекламой наркотиков закрасили алматинцы.

Согласно статье 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186213-orudovali-v-nochnoe-vremya-podozrevaemyh-v-reklame-narkotikov-zaderzhali-v-almaty/

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