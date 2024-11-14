Работа с "блестящей" перспективой: алматинца подозревают в рекламе наркотиков (видео)

22-летнего алматинца задержали по подозрению в рекламе наркотиков - он расклеивал афиши с соответствующими QR-кодами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации стражей порядка, 22-летний житель стал жертвой обмана, приняв заманчивое предложение о работе с "блестящей" перспективой с возможностью переезда в другую страну.

Он вовлекся в преступную деятельность по рекламе наркотиков.

Отмечается, что мужчина выполнял все "задания" руководителя и контактировал с ним исключительно через интернет.

"В "функциональные обязанности" наемного работника входила деятельность по рекламе и пропаганде наркотиков: он расклеивал по городу афиши с QR-кодами на преступные ресурсы и наносил надписи на фасады зданий. “Художник” задержан и помещен в изолятор временного содержания. Весь "рабочий инвентарь" подозреваемого изъят. Начато досудебное расследование. Материалы производства будут направлены в суд", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Он также отметил, что в наркопреступность в последнее время чаще всего вовлекается молодежь.

Ранее в Алматы были задержаны лица за размещение листовок с рекламой наркотиков - возбуждено уголовное дело. Задержанные при себе имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.

Мы также писали, что афишу концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков расклеивали на территории Алматы - задержаны трое.

На днях сообщалось, что в Алматы размещали рекламу наркотиков - молодые люди орудовали в ночное время суток. Для своих "художеств" они использовали масштабные площадки, например, бетонные стены в переходах.