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Карагандинка устроилась на работу и потеряла 600 тысяч тенге

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Пластиковая карточка и денежные купюры в руках женщины
Банковская карточка и деньги. Иллюстративное фото: Freepik.com

В Акмолинской области полиция выявляет граждан, вовлеченных в схемы интернет-мошенников, которые предлагают молодым людям стать дропперами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, в Акмолинской области сотрудники правоохранительных органов продолжают выявлять факты причастности граждан к незаконным действиям интернет-мошенников.

Аферисты, используя приложение Telegram или социальные сети, предлагают молодым людям работу дроппера, обещая взамен легкие деньги и стабильный доход.

"Не задумываясь о последствиях, граждане продают свои банковские счета, которые затем используются в мошеннических схемах", - отметили в ДП Акмолинской области.

В частности, в минувшие выходные оперативники Кокшетау установили личность дроппера из Караганды. Оказалось, что 22-летняя девушка за определенную сумму продала свой банковский счет, куда позже перевела 600 тыс. тенге обманутая акмолинка.

Карагандинка рассказала, что работу ей предложили в мобильном приложении и, не имея постоянного дохода, она согласилась. В настоящее время девушке пришлось полностью возместить причиненный ущерб.

В ведомстве в очередной раз призвали граждан к бдительности при поступлении звонков от неизвестных абонентов. Также правоохранители просят молодых людей не соглашаться на заманчивые предложения от работодателей в мобильных приложениях и социальных сетях.

"Соглашаясь на, казалось бы, простую работу курьером, вы можете стать одним из звеньев мошеннической схемы", - заключили в ДП.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее якобы был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188874-karagandinka-ustroilas-na-rabotu-i-poteryala-600-tysyach-tenge/

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