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Не вернувшегося в колонию с работы осужденного нашли в Карагандинской области

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Забор с колючей проволокой
Забор. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

В Карагандинской области установили и доставили обратно в колонию-поселение осужденного, который не вернулся с рабочего объекта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

"По факту невозвращения с рабочего объекта осужденного, отбывающего наказание в колонии -поселении в Карагандинской области, сообщаем, что сотрудниками учреждения было установлено его местонахождение. Осужденный возвращен в учреждение.

К нему будут применены меры в соответствии с законодательством. Нормами Уголовного кодекса за уклонение от отбывания наказания предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы", - рассказали в ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.

Здесь добавили, что сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, не вернулся с места работы. По факту уклонения в учреждении минимальной безопасности начали поисковые мероприятия, в которых был задействован личный состав колонии и ДУИС.

Летом прошлого года также сообщалось, что осужденный, выполнявший работу в поселке Долинка в Карагандинской области, совершил побег с территории, прилегающей к учреждению №31 (средней безопасности). В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов он был задержан оперативниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113746-ne-vernuvshegosya-v-koloniyu-s-raboty-osuzhdennogo-nashli-v-karagandinskoy-oblasti/

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