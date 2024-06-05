Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области

Один из осужденных сбежал из колонии поселения в Карагандинской области. Как мужчине удалось совершить побег, пока не известно, сообщает МИА "Казинформ".

Отмечается, что сбежал осужденный из учреждения минимальной безопасности сегодня – мужчина не вернулся с места работы.

"По факту уклонения в учреждении минимальной безопасности проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – сообщили в пресс-службе КУИС РК.

При этом напомним, что в июле прошлого года также сообщалось, что осужденный, выполнявший работу в поселке Долинка в Карагандинской области на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег.

Добавим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи