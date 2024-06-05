Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области

Опубликовано:

Колючая проволока и забор возле тюрьмы
Тюрьма. Иллюстративное фото: Sergey201982 / Getty Images

Один из осужденных сбежал из колонии поселения в Карагандинской области. Как мужчине удалось совершить побег, пока не известно, сообщает МИА "Казинформ".

Отмечается, что сбежал осужденный из учреждения минимальной безопасности сегодня – мужчина не вернулся с места работы.

"По факту уклонения в учреждении минимальной безопасности проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – сообщили в пресс-службе КУИС РК.

При этом напомним, что в июле прошлого года также сообщалось, что осужденный, выполнявший работу в поселке Долинка в Карагандинской области на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег.

Добавим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, совершенное:

  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112945-zaklyuchennyy-sbezhal-iz-kolonii-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.