Полезные ископаемые добывали на участке сельхозназначения в Алматинской области

В Алматинской области 99 га земли возвращено в госсобственность - она использовалась не по назначению, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

"Департаментом по управлению земельными ресурсами Алматинской области КУЗР МСХ РК было принято решение о возврате в собственность государства земельного участка площадью 99 га. Данное решение было обусловлено неиспользованием данного участка по целевому назначению", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

В ходе проверки на территории Илийского района выяснилось, что землепользователь не использовал земельный участок сельскохозяйственного назначения в соответствии с его назначением. Вместо этого предприятие занималось добычей полезных ископаемых.

В итоге на предприятие был наложен административный штраф.

Отмечается, что в процессе досудебного урегулирования ТОО приняло решение добровольно вернуть неиспользуемый земельный участок в государственный земельный фонд.

Недавно прокуроры Жезказгана вернули государству 54 земельных участка общей площадью 4 гектара, которые долгое время не использовались по назначению.

Ранее 56 тыс. гектаров земли в Карагандинской области вернули в госсобственность. Эти земли не использовали долгое время. Потому местные власти перераспределили их между фермерами, которые нуждались в пастбищах.

Помимо этого, в Мангистауской области в госсобственность вернули участок в 50 га на берегу Каспия. Он предназначался для строительства и размещения нефтяного терминала. Оценочная стоимость земли - 445 млн тенге.

Также мы писали, что в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

Как сообщается на официальном сайте акимата одного из районов Костанайской области, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляется на основе конкурса (п. 1 ст. 43-1 Земельного кодекса РК).

Собственники земельных участков и землепользователи обязаны использовать землю в соответствии с ее целевым назначением