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Эзотерика

"Не использовались по назначению": земли на 86,5 млн тенге вернули государству в области Ұлытау

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Участок земли
Земельный участок. Иллюстративное фото: Aivis Limbens / Getty Images

Прокуроры Жезказгана вернули государству 54 земельных участка общей площадью 4 гектара, которые долгое время не использовались по назначению, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению.

"В случае, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией), он подлежит принудительному изъятию, за исключением земельного участка, находящегося в частной собственности граждан для ИЖС, - напомнили в прокуратуре.

Кадастровая стоимость участков составляет свыше 86,5 млн тенге.

По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом земли возвращены государству, а виновные лица привлечены к ответственности.

Ранее 56 тыс. гектаров земли в Карагандинской области вернули в госсобственность. Эти земли не использовали долгое время. Потому местные власти перераспределили их между фермерами, которые нуждались в пастбищах.

Помимо этого, в Мангистауской области в госсобственность вернули участок в 50 га на берегу Каспия. Он предназначался для строительства и размещения нефтяного терминала. Оценочная стоимость земли - 445 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183990-ne-ispolzovalis-po-naznacheniyu-zemli-na-86-5-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-oblasti-lytau/

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