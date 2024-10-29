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56 тыс. га земли вернули в госсобственность и перераспределили в Карагандинской области

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Пастбище со скотом
Выпас скота. Иллюстративное фото: pexels.com

В Нуринском районе Карагандинской области 56 тысяч гектаров земли вернули в государственную собственность и перераспределили между нуждающимися фермерами, передает 24.kz.

В текущем году 56 тысяч гектаров земли в Нуринском районе Карагандинской области вернули в госсобственность. Эти земли не использовали долгое время. Потому местные власти перераспределили их между фермерами, которые нуждались в пастбищах.

Отмечается, что земель не хватает сейчас практически в каждом селе района. Многим фермерам негде пасти скот.

В Нуринском районе насчитывается больше 23 тысяч гектаров заброшенной земли, предназначенной для пашни, и 123 тысячи гектаров - для пастбищ.

Хозяева когда-то приобрели их у государства, но никак не используют. А вокруг много крестьянских хозяйств. Поэтому местные власти возвращают земли в собственность государства, а затем отдают ее в аренду тем, кому она нужна.

Зачастую это происходит в принудительном порядке.

"Мы выезжаем на место, составляем акт и собираем материалы. У нас есть рабочая группа. Все материалы направляем в департамент по управлению земельными ресурсами, который открывает проверку и дает предписания по возврату. В течение года если не исполняет, то департамент по управлению земельными ресурсами направляет в суд и в судебном порядке принудительно изымает эти земли", - рассказал руководитель отдела земельных отношений Нуринского района Куаныш Темиров.

Супруги Сакеновы живут в селе Заречное Нуринского района. 10 лет назад в их хозяйстве была всего одна корова. Сегодня уже 10 коров и 100 овец, в этом году купили еще и лошадей. В планах развиваться дальше, но для этого нужны земли, чтобы выращивать корм для скота.

"Решили расширяться. В том году проходил конкурс по земельным участкам в селе Заречное. Мы участвовали в этом конкурсе, подали свою заявку и нам одобрили. Мы приобрели 94 гектара пастбищ. Но в дальнейшем хотим развиваться", - отметила местная жительница Вероника Сакенова.

Сейчас в Нуринском районе ведут работу по возврату еще 10 тысяч гектаров земли. В целом по Карагандинской области в этом году планируют вернуть в госсобственность больше 130 тысяч гектаров земли.

Ранее сообщалось, что по акту надзора прокуратуры района Аккулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге.

Напомним, в феврале этого года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ".

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки внесли в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы. Первый блок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья. Вторым блоком обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию. ️ Третьим блоком усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179992-56-tys-ga-zemli-vernuli-v-gossobstvennost-i-pereraspredelili-v-karagandinskoy-oblasti/

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