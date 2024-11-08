Сел пьяным за руль: в Алматы задержали лишенного прав иностранца (видео)

В Алматы задержали гражданина Узбекистана, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишен прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Telegram-канале Egovpress опубликовали видео с информацией о том, что сотрудники полиции города Алматы задержали иностранного гражданина, который в нетрезвом состоянии ехал по встречной полосе.

На кадрах видно сотрудников полиции, которые разговаривают с мужчиной около автомобиля. После этого съемка продолжается у здания полиции, куда заводят того же мужчину.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что местной полицейской службой был остановлен автомобиль KIA в микрорайоне Айнабулак, за рулем которого находился гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"Установлено, что в 2023 году этот человек судом уже был лишен права управления транспортом за аналогичное правонарушение. Получается, за руль он сел будучи лишенным правом управления, что является уголовным правонарушением", - отметили в полиции.

Водителя водворили в изолятор временного содержания, суд санкционировал его арест. Сообщается, что ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Добавим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Алматинской области за три дня полиция выявила восемь водителей-перевозчиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их немедленно отстранили от управления транспортом.

А в Карагандинской области задержали водителя такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет. А в ВКО лишенный прав водитель пытался скрыться от полиции по улицам поселка. В итоге мужчина допустил два административных нарушения.

До этого в Астане задержали водителя авто, который был лишен прав на вождение, также его обвиняли в вождении в нетрезвом виде.