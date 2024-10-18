Таксисту запретили водить авто в Карагандинской области

В Карагандинской области в ходе ОПМ "Перевозчик" был задержан водитель такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 15 октября текущего года около 13.00 был остановлен водитель, предоставляющий услуги такси, который находился в нетрезвом состоянии. В отношении него был составлен административный протокол.

Суд рассмотрел дело и вынес решение о лишении права управления транспортным средством на семь лет, а также назначил административный арест.

На территории Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик". За два дня было выявлено 282 нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями такси.

Основные нарушения включают 39 случаев неправомерной перевозки пассажиров, 44 факта использования мобильных телефонов во время управления транспортным средством и 11 случаев управления переоборудованными транспортными средствами.

В ведомстве добавили, что было зафиксировано 11 фактов нелегальной перевозки пассажиров, что подчеркивает актуальность контроля за деятельностью перевозчиков в регионе. Особое внимание уделяется фактам управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что во время проведения ОПМ "Такси" на улице Камзина в городе Аксу полицейские остановили автомашину Toyota Camry серого цвета под управлением 45-летнего местного жителя. За занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Также в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию. Видео конфликта появилось в Сети: на нем видно, как пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом. Так как было установлено, что в этом случае и таксист, и пассажирка выражались нецензурной бранью в адрес друг друга, то суд назначил обоим штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге).