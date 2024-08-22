Подозрительное авто догнали полицейские в ВКО

В ВКО лишенный прав водитель пытался скрыться от полиции по улицам поселка. В итоге мужчина допустил два административных нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе патрулирования по улицам поселка Касыма Кайсенова инспекторами замечена автомашина "ВАЗ", которая подозрительно двигалась.

"Более того, при попытке остановки транспортного средства водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции, пытаясь скрыться от представителей власти. Однако стражам порядка удалось догнать "Шумахера", - рассказали в ДП ВКО.

При проверке документов выяснилось, что 24-летний автовладелец решением суда лишен водительских прав, но это не помешало ему повторно сесть за руль.

"Теперь горе-водитель ответит перед законом по двум статьям Административного кодекса за управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, и за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства", - отметили в ведомстве.

Мужчине грозит штраф либо административный арест. Меру наказания определит суд.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Согласно ч.1 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.