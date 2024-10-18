Пьяные водители возили пассажиров в Алматинской области (видео)

За три дня оперативно-профилактического мероприятия в Алматинской области полиция выявила восемь водителей-перевозчиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, за три дня оперативно-профилактического мероприятия полицейскими Алматинской области выявлено восемь пьяных водителей-перевозчиков.

"Основная цель ОПМ - усиление контроля за безопасностью дорожного движения, выявление фактов незаконной перевозки пассажиров и грузов, а также пресечение нарушений, допускаемых физическими лицами, занимающимися пассажирскими перевозками", - отметил начальник УАП УП Алатау Айдос Молдагалиев.

В ведомстве добавили, что за три дня ОПМ сотрудниками полиции было выявлено 578 административных правонарушений. Среди них 8 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Эти водители немедленно отстранены от управления транспортом, в отношении них приняты меры согласно действующему законодательству.

Помимо этого, выявлены многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров, отсутствие у водителей соответствующих разрешительных документов и технических осмотров транспортных средств.

Особое внимание уделялось соблюдению правил безопасности при перевозке детей, контролю за состоянием автотранспорта, а также соблюдению установленных норм скорости на дорогах.

"Подобные мероприятия играют важную роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий, повышении уровня безопасности на дорогах и формировании культуры ответственного поведения среди водителей и пассажиров", - добавил Айдос Молдагалиев.

Полицейские призывают водителей и пассажиров соблюдать правила безопасности на дорогах и неукоснительно следовать законодательным нормам, чтобы сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в ходе ОПМ "Перевозчик" был задержан водитель такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет. Всего за два дня было выявлено 282 нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями такси.

Помимо этого, во время проведения ОПМ "Такси" в городе Аксу полицейские остановили автомашину Toyota Camry под управлением 45-летнего местного жителя. За занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления в отношении мужчины был составлен административный протокол.