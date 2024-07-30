Лишенный прав казахстанец объяснил опьянение выпитым кумысом

В Астане задержали водителя авто, который был лишен прав на вождение, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz. Его подозревают в вождении в нетрезвом виде.

По информации полиции, на Коргалжинском шоссе в Астане был установлен водитель автомобиля марки Lexus RX300, который в октябре 2023 года был лишен права управления транспортным средством на семь лет.

"Автомобиль с нетрезвым водителем был остановлен в дневное время. Молодой человек рассказал, что был на свадьбе и выпил кумыса. Однако медицинская экспертиза доказала обратное.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель управлял транспортом в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. Несмотря на лишение прав, 28-летний парень сел за руль в состоянии алкогольного опьянения",- сообщили в полиции.

По данному факту нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Сейчас в отношении нарушителя проводят досудебное расследование. Машина помещена на коммунальную стоянку.

Согласно законодательству, водителю грозит штраф до 5000 МРП (1 846 000 тенге) либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее бывшего главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Бурабае и арестовали за нетрезвое вождение на 15 суток. Сообщалось, что он не признал своей вины, говорил, что не употреблял спиртные напитки, пил только кумыс.

В феврале текущего года в Шымкенте мужчина протаранил светофор и, сдавая назад, стукнулся об другую машину. При задержании он оправдывался тем, что выпил кумыс.

А в Павлодаре водитель, оказавшись на медосвидетельствовании, перед тестом предупредил, что "40 минут целовался с пьяной девушкой". Таким образом мужчина пытался объяснить возможное наличие алкоголя в организме. Экспертиза подтвердила, что водитель был пьян.

Курьезный случай произошел ранее в Костанайской области, где патрульные остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили пьяного мужчину. Он пытался притвориться пассажиром, хоть больше никого в машине не было.