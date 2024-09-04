Неудачная шутка в самолете обернулась задержанием: во FlyArystan рассказали подробности

В авиакомпании FlyArystan рассказали подробности инцидента с задержкой самолета из-за неудачной шутки пассажира, которого после задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как отметили в компании, на рейсе КС7167 "Алматы - Уральск" 1 сентября один из пассажиров допустил непозволительную шутку, связанную с угрозой терроризма.

"По завершении посадки на рейс, пассажир подошел к представителю авиакомпании у трапа и спросил о ее рации, используемой для работы. Затем он достал предмет из своей сумки и заявил, что тоже имеет подобное устройство и является террористом. После этого пассажир попытался проникнуть на борт и занять свое место, однако бортпроводники и представитель наземной службы не пропустили его. В соответствии с правилами безопасности и процедурами представители авиакомпании вызвали службу авиационной безопасности, полицию и обратились в Центр оперативного управления. Пассажир был снят с рейса и передан полиции", - сообщили в авиакомпании.

Во FlyArystan напомнили, что любые шутки и заявления, связанные с бомбой, взрывчаткой, динамитом, террористическими атаками и другими подобными угрозами, недопустимы как в аэропорту, так и на борту самолета.

В компании предупредили, что подобные действия создают угрозу безопасности, вызывают задержки рейсов, отвлекают внимание служб безопасности от реальных угроз и могут привести к серьезным правовым последствиям для нарушителя.

"Мы призываем всех пассажиров ответственно относиться к своим действиям и высказываниям, соблюдать правила безопасности и сотрудничать с представителями авиакомпании и служб аэропорта для обеспечения безопасных и комфортных условий полета", - добавил авиаперевозчик.

Напомним, в Сети появилась информация о том что молодой человек решил записать видео для социальных сетей, но его действия привели к задержке рейса. На борт были вызваны представители авиационной охраны, которые прибыли вместе с кинологами для проверки. Пассажир был задержан для выяснения обстоятельств.

Позже в полиции сообщили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.