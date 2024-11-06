Главу общественного объединения задержали по подозрению в мошенничестве в Алматинской области

Департаментом АФМ по Алматинской области изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ", который подозревается в совершении мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Основная цель, по данным АФМ, - незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма.

"Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель. Далее дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.

При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома. Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге", - отмечается в сообщении.

А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.

Накануне сообщалось, что завершено расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Чиновника обвиняют в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.

В Антикоре даже показали, как передавалась взятка.

Мы также писали весной о расследовании в отношении председателя комитета МСХ. Тогда в Антикоре сообщали, что чиновника поместили под домашний арест. Кроме того, на него надели электронный браслет.

В мае в антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и передаче дела в суд.

Уже в конце мая главе Комитета рыбного хозяйства вынесли приговор в Астане - его приговорили к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если мошенничество совершено в особо крупном размере, то такие деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.