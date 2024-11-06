Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу общественного объединения задержали по подозрению в мошенничестве в Алматинской области

Опубликовано:

Человек в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pepifoto/Getty Images

Департаментом АФМ по Алматинской области изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ", который подозревается в совершении мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Основная цель, по данным АФМ, - незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма.

"Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель. Далее дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.

При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома. Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге", - отмечается в сообщении.

А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.

Накануне сообщалось, что завершено расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Чиновника обвиняют в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.

В Антикоре даже показали, как передавалась взятка.

Мы также писали весной о расследовании в отношении председателя комитета МСХ. Тогда в Антикоре сообщали, что чиновника поместили под домашний арест. Кроме того, на него надели электронный браслет.

В мае в антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и передаче дела в суд.

Уже в конце мая главе Комитета рыбного хозяйства вынесли приговор в Астане - его приговорили к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если мошенничество совершено в особо крупном размере, то такие деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183601-glavu-obshchestvennogo-obedineniya-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie