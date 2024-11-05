Казахстанец лишился 10 млн тенге после проверки телефона на вирусы

73-летний пенсионер из Акмолинской области потерял 10 млн тенге, хотя банковская карта находилась при нем, передает NUR.KZ со ссылкой на информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, 73-летний пенсионер сообщил, что неизвестные обналичили его денежные средства, находившиеся на счету, причем сама карта находилась при нем. Сумма ущерба составила 10 миллионов тенге.

Полицейским удалось выяснить, что все переводы проводились через приложение. Также выяснилось, что малознакомый мужчина брал у пострадавшего телефон, чтобы проверить якобы на вирусы.

"В результате принятых мер правоохранители установили 45-летнего мужчину, причастность которого к данному правонарушению проверяется. Как выяснилось, когда телефон был у афериста в доступе, он установил приложение себе на телефон, чтобы совершать переводы и обналичивание", - сказано в сообщении.

Недавно мы писали, что 86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тысяч тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП.

Кроме того, в Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге. Он думал, что инвестирует деньги в якобы национальную нефтяную компанию.

Ранее мы рассказывали о случае в Акмолинской области, когда пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала" наказания.

Также мы писали о случае в ЗКО, когда пенсионер лишился 100 млн тенге, поверив "звонку из Нацбанка". А в Астане у двух пенсионеров мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге.