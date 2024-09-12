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Казахстанец втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам

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Грустный пенсионер
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Maya23K / Getty Images

В Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратился 67-летний пенсионер с заявлением о том, что стал жертвой мошенников.

"Мужчина в Instagram увидел рекламу, где казахстанцам предлагали инвестировать деньги в якобы национальную нефтяную компанию. В обмен обещали быструю прибыль от продажи нефти и газа.

Не ставя в известность родственников, пенсионер в течение двух лет оформлял кредиты в банках и перечислил мошенникам более 2,5 млн тенге", - пояснили в ДП Актюбинской области.

По факту мошенничества начато досудебное расследование и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Ранее стало известно, что житель Петропавловска доверился рекламе об инвестициях и приобретении акций и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все свои сбережения и одолжил деньги у знакомых.

А два жителя Кокшетау поверили в обещание прибыли от инвестиций в криптовалюту и лишились 19 млн тенге. По данным полиции, они стали жертвами одного и того же человека. Подозреваемый в мошенничестве задержан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160471-kazahstanec-vtayne-ot-rodstvennikov-dva-goda-perechislyal-dengi-moshennikam/

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