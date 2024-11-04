Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске

В Сети появилось видео массовой драки, где мужчины, вооружившись дубинками, устроили потасовку. По данному факту начато досудебное расследование, передает "Мой город".

Как сообщает издание, видео массовой драки в редакцию прислали читатели. Отмечается, что группа мужчин, вооружившись дубинками, устроили драку прямо на территории АЗС.

Так, сначала от толпы убегают двое парней, за ними бегут остальные. Далее, судя по видео, один из догонявших достает, предположительно, пневматический пистолет и два раза стреляет в оппонента. Далее они толпой принимаются избивать упавшего на землю мужчину.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что случай произошел в одном из ночных клубов города. Они задержали парня, ранившего одного из посетителей.

"Около 5 утра в ночной клуб зашел посетитель. Однако ввиду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению.

В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте полиции отметили, что по факту хулиганства в отношении охранников заведения начато досудебное расследование. Один из них водворен в ИВС.

Также в настоящее время установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия.

Недавно массовая драка мужчина попала на видео в Павлодаре. На кадрах любительского видео запечатлен момент, как несколько парней дерутся, при этом один человек лежит на земле. Несмотря на то, что он сопротивления не оказывает, некоторые из участников инцидента продолжают наносить по нему удары.

В полиции региона тогда сообщили, что все участники иницидента установлены (возраст от 22 до 36 лет), доставлены в полицию. Проводится проверка, после которой действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

В конце августа в Павлодаре на видео попала драка прямо посреди оживленной улицы, где трое мужчин устроили разборки с кулаками. Участники инцидента уже установлены.

Ранее массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами.

Также сообщалось, что подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.

Ранее департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.