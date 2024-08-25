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Эзотерика

Драка мужчин посреди улицы попала на видео в Павлодаре

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Драка в Павлодаре
Драка в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/doska_pavlodar

В Павлодаре на видео попала драка прямо посреди оживленной улицы, где трое мужчин устроили разборки с кулаками. Участники инцидента уже установлены, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео инцидента появилось в Instagram-паблике doska_pavlodar. Судя по кадрам, двое водителей автотранспортных средств, остановив свои машины прямо посреди оживленной улицы, устроили драку. Чуть позже в нее вмешался и третий, пытаясь их разнять. 

"Участники конфликта установлены. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материал направлен в суд", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами.

Также несколько дней назад подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.

Ранее департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.

А в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153038-draka-muzhchin-posredi-ulicy-popala-na-video-v-pavlodare/

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