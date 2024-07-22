Массовую драку сняли на видео в Атырауской области
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Массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами, передает NUR.KZ.
Видео опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На опубликованных кадрах видно, как в ночное время происходит массовая драка.
По словам автора, инцидент был снят в Кызылкогинском районе.
На видео отреагировали в департаменте полиции Атырауской области. Там сообщили, что Кызылкогинский районный отдел полиции проводит проверку по видео, распространенному в социальных сетях.
По данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.
"Все больницы региона были проверены, лиц, поступивших с телесными повреждениями, не выявлено. Также проводится профилактическо-разъяснительная работа с молодежью села Сагиз", - добавили в ведомстве.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, несколько дней назад подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.
На прошлой неделе департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.
А в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137803-massovuyu-draku-snyali-na-video-v-atyrauskoy-oblasti/