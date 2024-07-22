Массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На опубликованных кадрах видно, как в ночное время происходит массовая драка.

По словам автора, инцидент был снят в Кызылкогинском районе.

На видео отреагировали в департаменте полиции Атырауской области. Там сообщили, что Кызылкогинский районный отдел полиции проводит проверку по видео, распространенному в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.

"Все больницы региона были проверены, лиц, поступивших с телесными повреждениями, не выявлено. Также проводится профилактическо-разъяснительная работа с молодежью села Сагиз", - добавили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, несколько дней назад подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.

На прошлой неделе департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.

А в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.