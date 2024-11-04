Павлодарка потеряла 5 млн тенге, увидев фото своего руководителя

Жительница Павлодара потеряла 5 млн тенге. Мошенники, используя фотографию ее руководителя, убедили женщину оформить кредит и перевести деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировали 1192 случая интернет-мошенничества, что на 50,5% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным полиции, на сегодняшний день одна из основных схем заключается в том, что мошенники через WhatsApp от имени руководителя организации или учреждения запугивают подчиненных.

"В частности, они утверждают, что якобы сотрудники КНБ интересуются данным работником и ему необходимо выполнить все требования. Далее уже с другого номера мошенники, представляясь сотрудниками КНБ под лжеданными (майор КНБ Уланов, Талгат Кайратович Батыров, Даурен Багдатулы Жумабеков и т.д.), требуют оформить кредит, чтобы остановить якобы подозрительные операции по переводу денежных средств", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В таких случаях полиция рекомендует немедленно прекратить разговор и сообщить о нем по номеру "102" или близким родственникам.

К примеру, 1 октября в полицию обратилась жительница областного центра, которая пояснила, что попала на уловку мошенников.

"Те, используя фотографию ее руководителя, убедили ее, что интерес к ней проявили сотрудники КНБ, и обманным путем завладели денежными средствами в сумме 5 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее якобы был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.