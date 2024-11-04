Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарка потеряла 5 млн тенге, увидев фото своего руководителя

Опубликовано:

Значок WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Павлодара потеряла 5 млн тенге. Мошенники, используя фотографию ее руководителя, убедили женщину оформить кредит и перевести деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировали 1192 случая интернет-мошенничества, что на 50,5% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным полиции, на сегодняшний день одна из основных схем заключается в том, что мошенники через WhatsApp от имени руководителя организации или учреждения запугивают подчиненных.

"В частности, они утверждают, что якобы сотрудники КНБ интересуются данным работником и ему необходимо выполнить все требования. Далее уже с другого номера мошенники, представляясь сотрудниками КНБ под лжеданными (майор КНБ Уланов, Талгат Кайратович Батыров, Даурен Багдатулы Жумабеков и т.д.), требуют оформить кредит, чтобы остановить якобы подозрительные операции по переводу денежных средств", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В таких случаях полиция рекомендует немедленно прекратить разговор и сообщить о нем по номеру "102" или близким родственникам.

К примеру, 1 октября в полицию обратилась жительница областного центра, которая пояснила, что попала на уловку мошенников.

"Те, используя фотографию ее руководителя, убедили ее, что интерес к ней проявили сотрудники КНБ, и обманным путем завладели денежными средствами в сумме 5 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее якобы был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182721-zhitelnica-pavlodara-poteryala-5-mln-tenge-uvidev-foto-svoego-rukovoditelya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie