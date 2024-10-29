Осужденному за избиение жены экс-акиму Ринату Ибрагимову изменили наказание

Апелляция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-акима Макатского района Рината Ибрагимова, осужденного за избиение жены, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, ранее суд №2 Атырау признал виновным бывшего акима в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести лицу, находящемуся в материальной зависимости (п.3 ч.2 ст.107 УК), и приговорил его к ограничению свободы на два года.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда был удовлетворен частично: с подсудимого взыскали 2 млн тенге.

В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобам потерпевшей и стороны защиты, а также по ходатайству прокурора.

"Судебная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу, что вина мужчины в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей и заключением судебно-врачебной экспертизы", - отметили в суде.

Вместе с тем коллегия посчитала, что квалифицирующий признак "в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной зависимости", вменен неверно.

"Доказательств материальной зависимости потерпевшей от осужденного не представлено. Представлены документы, что потерпевшая осуществляла предпринимательскую деятельность, ей на счет поступали денежные средства", - уточнили в суде.

В этой связи действия экс-акима переквалифицировали на ч.1 ст.107 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 415 000 тенге).

Добавим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, в середине мая в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

После заявления бывшей жены акима об истязаниях началась служебная проверка.

Сам же Ринат Ибрагимов называл обвинения экс-супруги ложной информацией. При этом после скандала он покинул должность акима Макатского района.