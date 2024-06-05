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Районный аким из Атырауской области, чья экс-супруга заявляла об истязаниях, ушел с должности

Опубликовано:

Ринат Ибрагимов
Ринат Ибрагимов. Фото: gov.kz

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов покинул должность после – ранее его бывшая жена заявляла об избиениях во время их совместной жизни, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает информагентство, ссылаясь на данные пресс-службы акимата Атырауской области, Ринат Ибрагимов покинул должность главы Макатского района по собственному желанию.

Напомним, в середине мая в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

После стало известно, что после заявления бывшей жены акима об истязаниях начата служебная проверка.

Сам же Ринат Ибрагимов называл заявления экс-супруги "ложной информацией с необоснованными обвинениями".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112906-rayonnyy-akim-iz-atyrauskoy-oblasti-chya-eks-supruga-zayavlyala-ob-istyazaniyah-ushel-s-dolzhnosti/

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