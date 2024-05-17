"Разбил лицо на глазах у детей": экс-супруга обвинила акима в истязаниях на протяжении 11 лет
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В Сети появилось видеообращение, в котором женщина заявила, что является бывшей женой акима Макатского района Атырауской области. Она обвинила экс-супруга в истязаниях. Ситуацию прокомментировали в ДП региона и областном суде, передает NUR.KZ.
В Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой - экс-супругой Рината Ибрагимова, акима Макатского района Атырауской области, казахстанского дзюдоиста, участника Олимпийских игр.
Женщина заявила о систематических избиениях со стороны своего бывшего мужа. Она сообщила, что из-за этого на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью заведомо в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного".
"Ибрагимов Ринат систематически, регулярно, неоднократно на протяжении 11 лет нашей совместной жизни в присутствии наших детей избивал меня, истязал.
В 2021 году в четыре часа ночи Ринат в состоянии алкогольного опьянения избил меня, разбил мое лицо на глазах моих детей, после чего я была вынуждена вызвать скорую помощь, милицию. Но, так как он умолял меня забрать заявление и простить его ради детей, я была вынуждена отказаться от него", - заявила Акмарал Умбеткалиева.
Она сообщила, что в 2023 году 31 мая инцидент повторился.
"Ибрагимов Ринат опять в присутствии наших детей отпинал меня, избил, при этом проговаривая, что он сделает меня инвалидом", - сообщила женщина.
По ее словам, она получила перелом крестца позвонка и не могла ходить целый месяц.
"За это время Ибрагимов Ринат, пользуясь своим положением и связями, незаконно отобрал у меня моих детей. Я целый год не видела своих детей, на все мои попытки встретиться с ними, увидеть их, поговорить с ними, я слышу один ответ, что они не хотят меня видеть, что они не хотят со мной разговаривать.
Я считаю, что это манипуляция в отношении детей в целях, чтобы я отозвала свои показания. В связи с этим прошу ваше внимание обратить на то, что в отношении Ибрагимова Рината на протяжении всего этого времени не были предприняты никакие меры по задержанию, уголовному наказанию и отстранению его от должности", - рассказала Акмарал Умбеткалиева.
Она попросила помощи у государства в том, чтобы забрать своих детей и добиться справедливого решения.
В ДП Атырауской области прокомментировали видеообращение.
"Дело в феврале направлено в суд", - заявили в ведомстве.
В Атырауском областном суде рассказали, на каком этапе находится дело.
"Данное дело на стадии рассмотрения в суде №2 Атырау. Следующее заседание назначено на 29 мая 2024 в 10.00", - сообщили в суде.
По информации официального сайта акимата Макатского района, Ринат Ибрагимов занимает свою должность с 5 марта 2022 года. До этого он четыре года возглавлял Управление физической культуры и спорта Атырауской области.
Ринат Ибрагимов - неоднократный победитель различного рода соревнований, участник Летних Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).
Напомним, в начале мая супруга казахстанского дипломата в ОАЭ Карина Мамаш заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. В МИД тогда сообщили, что отзывают сотрудника обратно в Казахстан - его делом займутся правоохранительные органы.
В ДП Астаны проинформировали, что возбуждено уголовное дело. Женщину вместе с детьми поместили в столичный кризисный центр.
А 13 мая в Астане завершился громкий судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева - экс-министра признали виновным в истязаниях и убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Он получил 24 года лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102300-razbil-lico-na-glazah-u-detey-eks-supruga-obvinila-akima-v-istyazaniyah-na-protyazhenii-11-let/