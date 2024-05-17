Служебная проверка начата после заявления бывшей жены акима об истязаниях

Служебная проверка начата после заявления бывшей жены акима Макатского района Рината Ибрагимова об истязаниях. Об этом сообщили в акимате Атырауской области, передает NUR.KZ.

"Информация касательно обращения бывшей супруги акима Макатского района: сообщаем, что ранее гражданка Умбеткалиева в акимат Атырауской области не обращалась. В связи с открывшимися обстоятельствами назначена служебная проверка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". При этом он продолжает работать на госслужбе.

По данным официального сайта акимата Макатского района, Ринат Ибрагимов занимает свою должность с 5 марта 2022 года. До этого он четыре года возглавлял Управление физической культуры и спорта Атырауской области.

Ринат Ибрагимов - неоднократный победитель различного рода соревнований, участник Летних Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).