Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-акима из Атырауской области признали виновным в избиении бывшей жены

Опубликовано:

Ринат Ибрагимов
Ринат Ибрагимов. Фото: instagram.com/ibragimov_rinat_online

В суде №2 г.Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего акима района И.Р. по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного (п.3 ч.2 ст.107 УК), передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Судом установлено, что 31 мая 2023 года в г.Атырау в квартире между И.Р. и его супругой У.А. возникла ссора. В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супруги У.А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью, повалил У.А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У.А. был нанесен вред средней тяжести, в виде перелома 5-го позвонка, без смещения.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, заключением экспертизы и другими доказательствами. Решение суда

Санкция п.3 ч.2 ст.107 УК, действовавшая на момент совершения преступления, предусматриваланаказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Данное преступление отнесено законом к категории средней тяжести.

Судом при выборе вида наказания учтено, что И.Р. ранее не судим, положительно характеризуется.

Приговором суда И.Р. назначено 2 года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге, удовлетворено частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У.А. 2 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120046-eks-akima-iz-atyrauskoy-oblasti-priznali-vinovnym-v-izbienii-byvshey-zheny/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.