Экс-акима из Атырауской области признали виновным в избиении бывшей жены

В суде №2 г.Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего акима района И.Р. по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного (п.3 ч.2 ст.107 УК), передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Судом установлено, что 31 мая 2023 года в г.Атырау в квартире между И.Р. и его супругой У.А. возникла ссора. В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супруги У.А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью, повалил У.А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У.А. был нанесен вред средней тяжести, в виде перелома 5-го позвонка, без смещения.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, заключением экспертизы и другими доказательствами. Решение суда

Санкция п.3 ч.2 ст.107 УК, действовавшая на момент совершения преступления, предусматриваланаказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Данное преступление отнесено законом к категории средней тяжести.

Судом при выборе вида наказания учтено, что И.Р. ранее не судим, положительно характеризуется.

Приговором суда И.Р. назначено 2 года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге, удовлетворено частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У.А. 2 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.