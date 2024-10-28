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Эзотерика

Свыше 9 кг марихуаны нашли у сельчанина в Алматинской области

Опубликовано:

Марихуана
Марихуана. Кадр из видео: instagram/police_almobl

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. 47-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Алматинской области задержан 47-летний житель села Шелек по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области в Instagram.

"Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм. Данный факт незаконного обращения с наркотическими средствами был зарегистрирован в районной полиции, начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС", – сообщил начальник Управления полиции Енбекшиказахского района Даурен Кутпанов.

Отмечается, что стражи порядка продолжают необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела.

В начале осени более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области - "зелье" нашли в машине. В сумке находились гашиш и смола каннабиса.

Также крупную партию наркотиков на 20 млн тенге ранее изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы.

Еще одну крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане весной этого года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

А в марте бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске. В полиции рассказали, что 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики, а после стала распространительницей.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –  наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. неоднократно; 
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179713-svyshe-9-kg-marihuany-nashli-u-selchanina-v-almatinskoy-oblasti-video/

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