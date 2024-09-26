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Наркотики на 7 млн тенге нашли в машине у жителя Жамбылской области (видео)

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области - "зелье" нашли в машине. В сумке находились гашиш и смола каннабиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в ведомстве, на 430 км автодороги "Алматы - Караганда" сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Жамбылской области остановили автомобиль Toyota Sienna.

Был проведен осмотр с помощью служебной собаки - в багажном отсеке обнаружены две сумки с растительным веществом зеленого цвета. Сумки принадлежали пассажиру данного авто.

"Согласно заключению экспертизы, найденные вещества представляют собой гашиш весом 12 кг и смолу каннабиса весом 170 г. Так, около 20 тыс. разовых доз наркотиков, стоимостью на черном рынке около 7 млн тенге, не дошли до потребителей", - заявили в полиции.

Подозреваемый дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

Напомним, на днях крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы.

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане весной этого года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

Также в марте бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске. В полиции рассказали, что 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики, а после стала распространительницей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166193-narkotiki-na-7-mln-tenge-nashli-v-mashine-u-zhitelya-zhambylskoy-oblasti-video/

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