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Мешок с наркотиками на 20 млн тенге нашли в машине жительницы Талдыкоргана

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Подозреваемая в отделении полиции
Подозреваемая. Кадр из видео: polisia.kz

Крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана по подозрению в распространении наркотиков. Как отметили в полиции, подозреваемую поймали во время проверки автомобиля Toyota Yaris.

В ходе досмотра машины у нее был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой около 1 кг.

Подчеркивается, что стоимость на черном рынке изъятого наркотика оценивается в 20 млн тенге, и соответствует примерно 2 тыс. доз.

По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая помещена под стражу.

Напомним, крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане в марте текущего года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

Также в марте бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске. В полиции рассказали, что 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики, а после стала распространительницей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165301-meshok-s-narkotikami-na-20-mln-tenge-nashli-v-mashine-zhitelnicy-taldykorgana-video/

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