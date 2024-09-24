Мешок с наркотиками на 20 млн тенге нашли в машине жительницы Талдыкоргана

Крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана по подозрению в распространении наркотиков. Как отметили в полиции, подозреваемую поймали во время проверки автомобиля Toyota Yaris.

В ходе досмотра машины у нее был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой около 1 кг.

Подчеркивается, что стоимость на черном рынке изъятого наркотика оценивается в 20 млн тенге, и соответствует примерно 2 тыс. доз.

По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая помещена под стражу.

Напомним, крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане в марте текущего года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

Также в марте бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске. В полиции рассказали, что 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики, а после стала распространительницей.