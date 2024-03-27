Бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске (видео)
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Предполагаемую наркозакладчицу задержали с поличным в Степногорске - как оказалось, подозреваемая раньше работала учительницей в школе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации полицейских, 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики. Теперь ей грозит срок за их распространение.
В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом.
После 37-летняя подозреваемая показала сотрудникам полиции места, где уже успела сделать закладки. По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые "бомбой", и четыре свертка, расфасованные по дозам.
Также стражи порядка проверили арендованную квартиру, в которой предполагаемая закладчица проживала несколько дней в Степногорске.
Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.
Отмечается, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру.
Как призналась женщина, работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце 2023 года. По указанию своего куратора, она прибыла в Степногорск для осуществления закладок.
Подчеркивается, что практически сразу она была задержана полицейскими.
Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073897-byvshuyu-shkolnuyu-uchitelnitsu-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-stepnogorske-video/