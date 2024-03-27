Бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске (видео)

Предполагаемую наркозакладчицу задержали с поличным в Степногорске - как оказалось, подозреваемая раньше работала учительницей в школе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации полицейских, 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики. Теперь ей грозит срок за их распространение.

В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом.

После 37-летняя подозреваемая показала сотрудникам полиции места, где уже успела сделать закладки. По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые "бомбой", и четыре свертка, расфасованные по дозам.

Также стражи порядка проверили арендованную квартиру, в которой предполагаемая закладчица проживала несколько дней в Степногорске.

Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.

Отмечается, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру.

Как призналась женщина, работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце 2023 года. По указанию своего куратора, она прибыла в Степногорск для осуществления закладок.

Подчеркивается, что практически сразу она была задержана полицейскими.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.