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Бывшую школьную учительницу задержали с крупной партией наркотиков в Степногорске (видео)

Опубликовано:

Изъятые наркотики
Наркотики. Фото: polisia.kz

Предполагаемую наркозакладчицу задержали с поличным в Степногорске - как оказалось, подозреваемая раньше работала учительницей в школе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации полицейских, 10 лет эта женщина проработала учительницей в одной из сельских школ в СКО, однако уволилась и начала употреблять наркотики. Теперь ей грозит срок за их распространение.

В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом.

После 37-летняя подозреваемая показала сотрудникам полиции места, где уже успела сделать закладки. По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые "бомбой", и четыре свертка, расфасованные по дозам.

Также стражи порядка проверили арендованную квартиру, в которой предполагаемая закладчица проживала несколько дней в Степногорске.

Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.

Отмечается, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру.

Как призналась женщина, работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце 2023 года. По указанию своего куратора, она прибыла в Степногорск для осуществления закладок.

Подчеркивается, что практически сразу она была задержана полицейскими.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. неоднократно; 
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073897-byvshuyu-shkolnuyu-uchitelnitsu-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-stepnogorske-video/

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