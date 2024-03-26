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Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД РК Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан водитель автомашины Haval, у которого при личном обыске из кармана куртки были изъяты 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

"При обыске автомашины сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков. 33-летний мужчина признался, что работал в интернет-магазине, где занимался складированием, фасовкой и распространением наркотиков.

По месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики", - заявили в пресс-службе МВД РК.

Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.

Напомним, в начале марта в Астане задержали гражданина России, который находился в международном розыске второй год. На родине его подозревали в производстве наркотиков.

В январе стало известно, что казахстанца осудили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков. Мужчина получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их.

В том же месяце стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики".

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. неоднократно; 
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073378-krupnuyu-partiyu-kokaina-izyali-politseyskie-v-astane/

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