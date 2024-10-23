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Очередную нарколабораторию нашли полицейские в частном секторе Алматы (видео)

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Изъятые полицией вещества
Изъятые полицией вещества. Фото: polisia.kz

В одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы была организована нарколаборатория: на месте изъято 1,5 кг психотропного вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудниками по противодействию наркопреступности ликвидирована нарколаборатория в одном из арендованных частных домов в Алматы.

"В ходе проведения безотлагательных обысковых мероприятий обнаружено и изъято синтетическое психотропное вещество "альфа-pvp" общим весом свыше полутора килограммов.

Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Мужчина намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом. Он водворен в изолятор временного содержания", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Отмечается, что с начала года полицией уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны “синтетики”, что в два раза больше чем в 2023 году.

"Напоминаем, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с одного грамма. По указанному факту задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – добавил спикер.

Добавим, ранее сообщалось, что в Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа из граждан Украины и Молдовы, которые организовали нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

Также в Акмолинской области с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств был задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Сотрудниками изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177688-ocherednuyu-narkolaboratoriyu-nashli-policeyskie-v-chastnom-sektore-almaty-video/

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