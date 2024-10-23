Еще одну крупную нарколабораторию обнаружили в Алматы

В Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры города. При обыске были изъяты 15 кг готового мефедрона.

По информации прокуратуры, накануне в Алматы была ликвидирована крупная нарколаборатория. Кроме того, был задержан предполагаемый организатор преступного предприятия И.Б.М.

"При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью.

Также обнаружена походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов", - указано в информации.

Сообщается, что изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За текущий год прокуратурой города Алматы совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 22 нарколабораторий, активно действовавших на территории города", - добавили в надзорном органе.

Сегодня также сообщалось о другой обнаруженной в Алматы нарколаборатории, которая находилась в одном из арендованных частных домов Жетысуского района. По данным полиции, на месте было изъято 1,5 кг психотропного вещества.

Ранее Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города, была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.

До этого в частном секторе Алматы также была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации был задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.

Кроме того, мы писали, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном доме с поличным был задержан 26-летний казахстанец.