Нарколаборатория найдена в арендуемом доме в Алматы (видео)

В Алматы полицией проведена спецоперация по ликвидации нарколаборатории - ее обнаружили в арендуемом частном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы ликвидирована нарколаборатория, функционировавшая в частном секторе Медеуского района, сообщает медиапортал МВД.

Отмечается, что спецоперация проведена при координации прокуратуры.

"Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков.

В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь. Согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Накануне сообщалось, что в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы была организована нарколаборатория: на месте изъято 1,5 кг психотропного вещества.

Ранее в Акмолинской области с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств был задержан и с санкции суда взят под стражу казахстанец. Сотрудниками изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

Мы также писали, что Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города, была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.

До этого в частном секторе Алматы также была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации был задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.