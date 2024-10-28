Еще 4 нарколаборатории "накрыли" в Казахстане: задержаны двое иностранцев (видео)

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили об усилении мер по противодействию наркопреступности, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, за последние три дня полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий. Задержаны шесть человек, в том числе двое иностранцев.

"Выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения. Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны.

За наркопреступления задержаны 13 лиц, все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", – проинформировал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа из граждан Украины и Молдовы, которые организовали нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

Кроме того, в Акмолинской области с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств был задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Добавим, что в марте президент Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Тогда глава государства потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

Сейчас же, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.