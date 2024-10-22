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Состояли в транснациональной ОПГ: граждан Украины и Молдовы осудили в Казахстане

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Задержание в Акмолинской области
Задержание. Кадр из видео: t.me/GenPr

В Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории Астаны.

"Транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы.

При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Здесь отметили, что наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж.

В ведомстве добавили, что при направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа.

В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана.

Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники - к 22 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Акмолниской области также рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана - Астане, Кокшетау и Караганде. Преступная группа состояла из 8 человек, которые выполняли роли координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. По приговору суда они получили от 3 до 16 лет лишения свободы.

Также МВД совместно с КНБ была пресечена деятельность представителей 4 особо опасных ОПГ в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177195-organizovali-transnacionalnuyu-opg-grazhdan-ukrainy-i-moldovy-osudili-v-kazahstane/

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