Поймали за изготовлением "синтетики": КНБ ликвидировал нарколабораторию в Акмолинской области (фото)

Очередную нарколабораторию ликвидировали в Казахстане - синтетические наркотики изготавливали в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации ведомства, в сентябре департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры в Ерейментауском районе пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Сотрудниками было изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласно положениям данной статьи незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.