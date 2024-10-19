Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Поймали за изготовлением "синтетики": КНБ ликвидировал нарколабораторию в Акмолинской области (фото)

Опубликовано:

Оборудование нарколаборатории
Оборудование. Фото: КНБ РК

Очередную нарколабораторию ликвидировали в Казахстане - синтетические наркотики изготавливали в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации ведомства, в сентябре департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры в Ерейментауском районе пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Сотрудниками было изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласно положениям данной статьи незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176212-poymali-za-izgotovleniem-sintetiki-knb-likvidiroval-narkolaboratoriyu-v-akmolinskoy-oblasti-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie