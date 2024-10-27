Массовую драку сняли на видео в Павлодаре

В Сети ранее опубликовано видео массовой драки в Павлодаре, в которой, предположительно, участвуют несколько парней. В Департаменте полиции региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ

Видео с места опубликовано в Instagram-паблике tipavlo.dar.

Массовую драку сняли на видео по улице Камзина в Павлодаре. На кадрах любительского видео запечатлен момент, как несколько парней дерутся, при этом один человек лежит на земле. Несмотря на то, что он сопротивления не оказывает, некоторые из участников инцидента продолжают наносить по нему удары.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, по данному факту проводится проверка.

"Все участники установлены (возраст от 22 до 36 лет), доставлены в полицию. Проводится проверка, после которой действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

В полиции также сообщили, что в конфликте не были замешаны несовершеннолетние.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В конце августа в Павлодаре на видео попала драка прямо посреди оживленной улицы, где трое мужчин устроили разборки с кулаками. Участники инцидента уже установлены.

Ранее массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами.

Также сообщалось, что подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.

Ранее департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.