Пассажира изрезали ножом в автобусе в Қонаеве (видео)

В Сети появилось видео из Қонаева, из пояснения к которому стало известно, что пассажира изрезали ножом в автобусе. Преступление прокомментировали в городской полиции, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен автобус и потасовка мужчин в нем, больше ничего не видно.

"Қонаев. 28.07.2024. В маршрутном автобусе пассажир получил ножевое ранение в область шеи", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В УП Қонаева пояснили, что 28 июля в полицию поступило сообщение о том, что в многопрофильную городскую больницу доставлен мужчина 1983 года рождения с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева".

В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

В настоящее время подозреваемый в порядке ст.128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

"По уголовному делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, иная информация согласно ст.201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

О состоянии пострадавшего рассказали в пресс-службе городской многопрофильной больницы Қонаева. По данным медучреждения, 28 июля в приемный покой городской многопрофильной больницы сотрудниками скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с колото-резаными ранами (ножевыми) наружной ушной раковины, шеи и надключичной области слева.

Врачами-травматологами совместно с врачами-хирургами была оказана первая медицинская помощь. Были проведены все необходимые обследования: ОАК, КТ шеи и ОГК, проведена первичная хирургическая обработка раны, введена противостолбнячная вакцина.

"В ходе обследования выяснилось, что раны пациента поверхностные и магистральные сосуды не задеты. Мужчина находился под наблюдением в отделении травматологии, в динамике - состояние без ухудшения, контроль ОГК без патологии. В связи с чем далее специалистами был направлен на амбулаторное лечение", - проинформировали в пресс-службе больницы.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.