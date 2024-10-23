"Вывезли в степь и обезглавили": трем молодым парням вынесли приговор в Мангистауской области

Трем жителям Мангистауской области, обвиняемым в жестоком убийстве 59-летнего мужчины, вынесли приговор. Расследование дела длилось четыре месяца, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в межрайонном специализированном суде по уголовным делам вынесли приговор трем жителям Мангистауской области, обвиняемым в жестоком убийстве.

Молодые парни обвинялись в том, что похитили 59-летнего мужчину, вывезли его в степь, убили и обезглавили, а тело закопали на пустыре.

Двух фигурантов уголовного дела задержали в мае 2024 года, а третий подался в бега, но позже тоже был арестован. Расследование длилось четыре месяца. Дело поступило в суд в начале октября. Подсудимые пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели.

Однако судебный процесс длился недолго.

По данным издания, подсудимые получили 25, 16 и 7 лет лишения свободы соответственно. Наказание они будут отбывать в колонии средней безопасности.

Выяснилось, что двое осужденных являются братьями. С них суд взыскал 10 миллионов тенге морального вреда и более 3,5 миллиона тенге материального ущерба в пользу семьи убитого мужчины, удовлетворив гражданский иск потерпевшей стороны. Кроме того, каждый из братьев заплатит в фонд пострадавших по 110 тысяч тенге. А третий осужденный - 73 тысячи тенге.

Во время оглашения приговора одной из присутствующих в зале стало плохо. Судья прервал свою речь и попросил вызвать "скорую". Однако помощь медиков не понадобилась.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области двое мужчин приговорены к 17 годам лишения свободы за убийство студентки, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений.

15 марта ночью под предлогом отвезти потерпевшую домой подсудимые выехали с ней и около 02.00 часов, доехав до 36-го километра автодороги Қонаев - Казахстан, свернули с дороги и остановились на открытом участке. Там они поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

В области Ұлытау двух братьев осудили за жестокое убийство - они задушили, а потом сожгли знакомого.

Также в апреле мы писали, что женщину зарезали, а затем пытались поджечь квартиру. Подозреваемым оказался сожитель женщины.

В Акмолинской области мужчина предстал перед судом по обвинению в жестоком убийстве знакомого. Сначала, по данным обвинения, он несколько раз выстрелил в него, а после переехал раненого его же автомобилем, который затем угнал.

Согласно положениям статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.