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Забили битой и хотели сжечь: двоих осудили за жестокое убийство студентки в Алматинской области

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Мужчина с битой
Мужчина с битой. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov/Getty Images

В Алматинской области двое мужчин приговорены к 17 годам лишения свободы за убийство студентки, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как говорится в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам было рассмотрено дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в умышленном убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что 6 марта текущего года подсудимые познакомились с потерпевшей через общего знакомого, который попросил временно предоставить ей жилье. Для этой цели была арендована квартира в Алматы.

На второй день совместного проживания у них закончились средства для оплаты аренды. Один из подсудимых убедил потерпевшую сдать свой iPhone 13 Pro в комиссионный магазин, пообещав позже выкупить его обратно.

После того, как вырученные средства были израсходованы, подсудимые уговорили потерпевшую оформить на себя денежные займы в банках и микрофинансовых организациях на общую сумму 435 тысяч тенге.

12 марта подсудимые тайно выкупили смартфон потерпевшей из комиссионного магазина и продали его за 240 тысяч тенге, использовав деньги в личных целях.

После неоднократных требований потерпевшей вернуть телефон у подсудимых возник преступный умысел совершить ее убийство, чтобы избежать возврата смартфона и погашения долгов по кредитам.

15 марта ночью под предлогом отвезти потерпевшую домой подсудимые выехали с ней и около 02.00 часов, доехав до 36-го километра автодороги Қонаев - Казахстан, свернули с дороги и остановились на открытом участке. Там они поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия.

Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Вина подсудимых была полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда двое подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний, каждому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в марте текущего года появилась информация о том, что 18-летнюю девушку убили в Алматинской области. Полиция возбудила уголовное дело. По горячим следам в дежурные сутки были установлены и впоследствии задержаны двое граждан, являющихся уроженцами Алматы и Алматинской области 2001 и 2003 годов рождения.

Отметим, что согласно статье 99 УК РК убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172450-zabili-bitoy-i-hoteli-szhech-dvoih-osudili-za-zhestokoe-ubiystvo-studentki-v-almatinskoy-oblasti/

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